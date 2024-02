Cora Schumacher: Fiese Läster-Attacke gegen Pocher

Im Liebes-Streit mit Oliver Pocher legte Cora Schumacher jetzt auf Instagram nach und ätzte in einem Clip gegen Männer. Die Ex-Dschungelcamperin bewegte in dem Video die Lippen zu einer Frauenstimme, die erklärte: „Ach, Mädels, ich habe so große Probleme mit Männern gehabt. Also nein, ach Gott, andersherum: Ich habe sehr viele Männer mit Problemen gehabt ...“