Vorsicht! Sechs Einbrüche in wenigen Tagen

Auf dieselbe Art und Weise gelangen Einbrecher auch in ein Einfamilienhaus in Silberegg (Gemeinde Kappel am Krappfeld) - sie erbeuteten ebenfalls Schmuck und Bargeld. „Wir gehen von einer Tatzeit zwischen 7.45 und 21 Uhr aus“, so ein Polizist. Ob es sich hierbei um dieselben Täter handeln könnte, ist noch unklar. In beiden Fällen wurden aber Spuren sichergestellt.