„Man muss die Dinge positiv formulieren“

Robert Schneider: Ariane, Sie maturieren in diesem Jahr am Sportgymnasium Dornbirn. Ihre Leidenschaft gilt dem Bouldern und dem sogenannten Lead. Wo ist da der Unterschied?

Ariane Franken: Bouldern ist das Klettern ohne Kletterseil und Gurt an künstlichen Kletterwänden. Lead ist das Klettern mit Seil. Es wird auch als Vorstiegs- oder Schwierigkeitsklettern bezeichnet. Dabei geht es darum, eine definierte Route in einer vorgegebenen Zeit möglichst sturzfrei zu durchklettern.