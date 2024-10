Abtreibungsgegner sind überaus gut vernetzt

Die Verflechtungen in der „Szene“ sind engmaschig und reichen in Ausläufern sogar bis über den Großen Teich. An vorderster Front in Vorarlberg steht der Verein „Miriam“, dessen Mitglieder schon vor Jahrzehnten vor der einzigen Abtreibungspraxis des Landes in Bregenz protestiert haben. Eng verbunden ist man mit der „Plattform Leben Vorarlberg“ und der Liste „WIR – Plattform für Familien und Kinderschutz“ rund um Obmann Christoph Alton, der auch bei der Landtagswahl in einer Woche antritt.