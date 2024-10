Zuhälterin hielt Prostituierte in Wohnung gefangen

Eingesperrt, um Flucht zu verhindern

Als sie der Zuhälterin nach ein paar ernüchternden Tagen mitteilte, wieder zurück nach Ungarn zu reisen, sperrte diese die Prostituierte in der Unterkunft in Feldkirch ein, um eine Flucht zu verhindern. Passanten wurden schließlich auf die Gefangene aufmerksam, als diese auf dem Balkon um Hilfe rief. In einem groß angelegten Rettungseinsatz wurde die Frau am Ende über den Balkon in Sicherheit gebracht. Die Zuhälterin wurde indes in Untersuchungshaft genommen.