Don’t Cry for Me Argentina

Für jemanden, der in der Steiermark lebt, ist die Sache recht einfach. Sollte nämlich der Drang, unbedingt ein Mausoleum besichtigen zu wollen, gar nicht zu bändigen sein, gibt es mit dem Mausoleum Kaiser Ferdinands II. in der Landeshauptstadt, dem Mausoleum Ehrenhausen und dem Habsburger Mausoleum in der Marktgemeinde Seckau gleich drei Alternativen, zwischen denen man an einem verregneten Wochenende wählen kann. Lediglich Niederösterreich kann mit ebenfalls drei Angeboten noch einigermaßen mithalten, Richtung Westen wird es aber ganz finster und es gilt – Österreich ist bekanntlich breit – wohl oder übel, weite Reisen auf sich zu nehmen, um lange verstorbenen Prominenten in ihren posthumen Eigenheimen die Ehre zu erweisen.