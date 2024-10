Gutgelaunte Rothosen peilen den nächsten Sieg an

Daheim gegen Lauterach holte sich der FC Dornbirn am vergangenen Wochenende mit dem glatten 4:0 noch ein wenig mehr Schwung, die Rothosen kommen, nachdem sie glänzend in die Liga gestartet waren und dann einen Hänger hatten, wieder in Fahrt. Das wollen sie am Samstag im Pinzgau unter Beweis stellen.