Anteo Fetahu auf den Spuren von Mario Balotelli

Ähnlich, aber besser?

In der vergangenen Spielzeit, als Ex-Coach Andy Heraf mit den Schwarz-Weißen die Erfolgswelle ritt und nach neun Runden im Herbst mit 20 Punkten auf Platz zwei in Liga zwei lag, war die Begeisterung in der Landeshauptstadt schon riesengroß. Und jetzt, ein Jahr später, stehen die Bregenzer sogar noch besser da – denn Trainer Regi van Acker schaffte es, Heraf sogar noch um einen Punkt zu toppen! Das mit einem gar nicht so unterschiedlichem Spielsystem. Allerdings gewürzt mit mehr Offensive – was sich auch leicht im Torverhältnis niederschlug – gleiche Differenz wie in der Vorsaison, aber drei Tore mehr geschossen.