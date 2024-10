Grünes Wahlkampffinale: „Es geht um die Wurst“

Gemeinsames vor Trennendes

„Wer Schwarz-Grün will, muss Grün wählen. Nur eine grüne Stimme verhindert Schwarz-Blau“, betont Landessprecher Daniel Zadra. Co-Landessprecherin Eva Hammerer wird noch deutlicher: „Vorarlberg ist anders. Vorarlberg lebt Zusammenhalt und stellt das Gemeinsame vor das Trennende. Hetze und Spalterei haben hier keinen Platz. Die Landtagswahl entscheidet, ob wir in Vorarlberg vorwärts in eine gute Zukunft mit Klimaschutz und einem starken Miteinander gehen oder ob wir mit Klimaleugnern zurück in die fossile Vergangenheit fallen.“