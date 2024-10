Bereuter ist in Altach die Frau für alle Fälle

Mit Neulengbach verbindet man bei der SPG Lustenau/Dornbirn gute Erinnerungen – auch wenn das letzte Duell auf der Birkenwiese im April 2:3 verloren ging. Weshalb? Am 17. September 2023 feierten die Messestädterinnen einen 1:0-Sieg in Niederösterreich – den ersten in der Bundesliga. Während die SPG in dieser Saison bereits bei acht Punkten hält, wartet Neulengbach noch auf den ersten Dreier und rangiert aktuell am Tabellenende.