Märtyrertod im Gefängnis der Grausamkeit ...

„Ich fühle, dass du jede Sekunde in meiner Nähe bist, und ich liebe dich mehr und mehr“, dieser berührende Valentinsgruß war am 14. Februar die letzte Botschaft des 47-jährigen Kremlkritikers Alexej Nawalny aus dem Straflager „Polarwolf“ an seine Frau Julia (47). Zwei Tage später erfuhr sie in München - kurioserweise bei der Sicherheitskonferenz - vom plötzlichen Tod ihres Mannes.