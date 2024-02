Golling saniert Straßen an diesem Reisesamstag

In den vergangenen Wochen und Monaten erstickten die Bürger der A10-Anrainergemeinden, wie eben auch Golling, am Verkehr. Durch die Stau-Ausweicher gibt es in den Orten kein Weiterkommen. Und das teilweise im Wochentakt, wenn sich die Reisenden auf den Weg in den Süden oder zurück in die Heimat machen.