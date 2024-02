Warum Hallein den Stau mit einem Fest feiert

„Ich komme nicht mal in meine Garage. Es ist wirklich kein Spaß und eine bodenlose Frechheit.“ Oder auch: „Autos und Wohnmobile am Radweg. Ein Witz, bei aller Liebe.“ Unzählige Halleiner machen ihrem Ärger derzeit auf Facebook und Instagram Luft. Der Stau-Wahnsinn traf Salzburgs zweitgrößte Stadt am Wochenende mit voller Wucht.