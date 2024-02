Nun sucht auch Stadt nach neuem Herberstein-Wirt

Stadt hat Lokal ausgeschrieben

Umso überraschender war dann gestern die Tatsache dass die Stadt als Eigentümerin des altehrwürdigen Kremsmünsterer Stiftshauses, in dem sich das Restaurant befindet, das Lokal ausgeschrieben hat. Der zuständige Liegenschaftsreferent Dietmar Prammer: „Nachdem uns Herr Altendorfer mitgeteilt hat, dass er einen neuen Pächter suchen will, haben wir nun auch eine Ausschreibung vorgenommen. Für die Gaststätte wird gehobene Gastronomie gesucht. Es befindet sich in bester Lage im Zentrum der Altstadt und erfüllt alle Voraussetzungen als gesellschaftlicher Treffpunkt sowohl für Linzer als auch für Linz-Besucher. Ich hoffe deshalb auf zahlreiche Bewerbungen.“