Beliebtes Altstadt-Restaurant sucht neuen Wirt

Wer kennt´s nicht, das Herberstein in der Linzer Altstadt! In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich das Lokal als Restaurant, Sushi Bar und Enoteca zu einer unverwechselbar festen Größe im Linzer Nachtleben entwickelt. Erst im Vorjahr nahmen Gastro-Mastermind Thomas Altendorfer und seine Gattin Petra eine Kurskorrektur vor. So wurde die einst von partywütigen Linzern regelmäßig gestürmte Bar stärker in den Restaurantbetrieb integriert und auch das Küchenkonzept an die aktuellen Wünsche und Bedürfnisse der Gäste angepasst. Was dem Wandel der Zeit geschuldet, notwendig war, und definitiv jetzt nicht der Grund ist, dass Altendorfer das Lokal nun abgeben will.