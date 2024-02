Beeinträchtigter klagt wegen Dienstfreistellung an

Mediation scheiterte

Die Vorgesetzte und Schögl wurden vom Dienst freigestellt. Eine Mediation hätte beiden den Weg zurück zum Job ebnen sollen. Der Schlichtungsversuch scheiterte: „Wir hätten auf Drängen der Vorgesetzten einem Artikel in der Gemeindezeitung zustimmen sollen, der die Schikanen gegenüber Stefan entkräften über eine Versöhnung berichten sollte. Beides entspricht nicht der Wahrheit. Deshalb stimmten wir nicht zu“, so Bruder Johannes Schögl.

Klage in Vorbereitung

Nun ist sogar eine Klage ist in Vorbereitung: „.Wir waren stets um eine außergerichtliche Klärung bemüht, aber unser Bruder hat uns darum gebeten, zu klagen. Er kann nicht verstehen, warum die Vorgesetzte wieder arbeiten darf, er aber nicht. Er ist seit 28 Jahren am ASZ und liebt seinen Job über alles.“