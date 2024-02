Beatles, Marley, Jackson: Pop als Kino-Magnet

Woher Filmstoffe nehmen, die die Massen weltweit in die Lichtspielhäuser locken? Während Comicvorlagen jahrelang die „Cashcow“ von Hollywood waren, geht ihr Stern gerade mit Flops wie „Madame Web“ oder „The Marvels“ krachend unter. Man greift also wieder öfter zu realen Geschichten, und wenn es trotzdem glamourös sein soll, bieten sich die Leben und Leiden von Popstars mit ihren oft schillernden Biografien an.