One Love: Bob Marley als Messias der Massen

Hand aufs Herz - die besten Biopics über Musiker wurden in den 2000er-Jahren inszeniert. Man denke zurück an Joaquin Phoenix‘ bahnbrechende Darstellung des legendären Johnny Cash in „Walk The Line“ (2005), an die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Sam Riley und Joy Division-Sänger Ian Curtis in „Control“ (2007), an Jamie Foxx‘ herausragendem Lebenswerk als Ray Charles in „Ray“ (2004) und den in sechs - auch weibliche - Rollen aufgeteilten Lebensweg von Bob Dylan in „I’m Not There“ (2007). Seitdem wurde von Queen über Whitney Houston bis hin zu Sir Elton John zwar alles Mögliche an Starmaterial in den Hollywood-Mantel gewickelt, an die Glanzleistungen der genannten Werke kam aber nichts mehr wirklich heran. Das nächste Projekt, das im Direktvergleich den Kürzeren zieht, ist „Bob Marley: One Love“, die erste filmische Umsetzung über den legendären jamaikanischen Reggae-Musiker und Friedensstifter, der im Alter von nur 36 Jahren an Krebs verstarb.