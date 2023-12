„Es war leicht, Milli Vanilli die Schuld zu geben“

„Krone“: Sie sind beide zu jung, um den Skandal um Milli Vanilli mitbekommen zu haben. Kannten Sie die Band überhaupt?

Tijan Njie: Ich kannte den Song „Girl You Know It’s True“, weil ich früher als DJ gearbeitet habe, und immer, wenn ich den aufgelegt habe, sind alle durchgedreht. Aber sonst habe ich nur so Puzzleteile mitbekommen.

Elan Ben Ali: Ich habe die Band gar nicht gekannt, bis ich zu dem Projekt gekommen bin. Aber jetzt liebe ich diese Songs, sie hören sich immer noch frisch an. Und es ist eine Wahnsinns-Story, das war der größte Skandal in der Geschichte der Popmusik. Und es ist aufregend, die Geschichte zu erzählen.