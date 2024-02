So lange warten Knie-Patienten in Wien auf ihre OP

Eines vorweg: Im Notfall werden Operationen sofort vorgenommen, in akuten Fällen so rasch wie möglich. Planbare Eingriffe werden nach dem Zeitpunkt der Anmeldung gereiht. Die Wartezeiten hängen also von der medizinischen Dringlichkeit ab und wie viele Patienten einen ähnlichen Eingriff benötigen. Der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) listet die nicht-akuten OP-Wartezeiten transparent auf seiner Homepage auf, die nun neu gestaltet wurde.