Grozev: Putin steckt sicher hinter Nawalny-Mord

Verlegung in Permafrostregion erleichterte Anschlag

Grozev, der federführend dafür sorgte, dass nach der Vergiftung Nawalnys 2020 mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok die Täter - russische Agenten - enttarnt wurden, erklärte, auch die Hintergründe des Todes zu untersuchen. „Wir versuchen, den Fall mit allen Methoden zu lösen, die uns zur Verfügung stehen und die wir auch 2020 angewendet haben. Allerdings werden die russischen Behörden diesmal besser vorbereitet sein und die Beweise verschleiern.“ Nawalnys Verlegung in die „Strafkolonie Nr. 3“ hätte die Möglichkeit eines Anschlags auf ihn erleichtert. „In der entlegenen Permafrostregion“ sei es einfacher, Beweise zu verstecken und zu beseitigen als in einer Haftanstalt nah Moskaus.