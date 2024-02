Geheimer Befreiungsplan für Nawalny enthüllt

Das „Russische Freiwilligenkorps“ ist eine rechtsextreme Untergrundgruppe, die auch über eine Einheit in der ukrainischen Fremdenlegion verfügen soll. Diese bestreitet, dass Mitglieder der Miliz für sie kämpfen. Die Gruppe gibt in sozialen Medien an, für einen „echten Nationalstaat der Russen in den ursprünglichen russischen Territorien unter Berücksichtigung der territorialen Integrität der Ukraine und Weißrusslands sowie der Nachbarländer“ zu stehen. Sie strebt einen Sturz von Präsident Wladimir Putin an.