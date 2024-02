Kind tötet Verwandten durch Kopfschuss: Festnahme!

Ein neunjähriges Kind steht in den USA unter Verdacht, einen Verwandten durch einen Schuss in den Kopf getötet zu haben. Es wurde nach dem Vorfall in Tooele im westlichen Bundesstaat Utah festgenommen, wie die örtliche Polizei am Dienstag mitteilte. Ob es sich um einen Buben oder ein Mädchen handelt, wurde nicht bekanntgegeben.