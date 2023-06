Zweijähriger erschießt seine schwangere Mutter

„Sie erklärte, dass sie in der 33. Woche schwanger sei und ihr Zweijähriger ihr versehentlich in den Rücken geschossen habe.“ Die Frau wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht, wo das Ungeborene trotz eines Not-Kaiserschnitts nicht gerettet werden konnte. Stunden später erlag auch die Mutter ihren Verletzungen.