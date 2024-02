Containerklassen an sieben Wiener Schulstandorten

Die Hauptstadt wächst - das bringt auch Schulen an ihre Kapazitätsgrenzen. Als Notlösung werden nun Mobilklassen geplant. An insgesamt sieben Standorten mit jeweils bis zu zwölf Bildungsräumen könnten Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) zufolge Container aufgestellt werden. Grund für die Maßnahme seien vor allem die jüngsten Familienzusammenführungen im Asylbereich, heißt es. Dabei werden jährlich einige neue Schulstandorte eröffnet, so wurden rund 1200 neue Klassen in den vergangenen zehn Jahren geschaffen.