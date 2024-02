Räuber feuerte Schuss ab: 34-Jähriger kannte Opfer

Sein Motiv stellt die Ermittler noch vor ein Rätsel. Auch knapp zwei Tage danach bleibt unklar, warum ein Salzburger (34) am Montag gewaltsam in die Wohnung einer 42-Jährigen eingedrungen ist – und dort einen Schuss abgefeuert hat. Fix ist für Polizei jedoch: Der Täter kannte den 49-jährigen Bekannten der Frau. Er war zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung.