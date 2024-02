Südafrikas Regierung wirft Israel „Apartheid“ vor

Schriftliche Stellungnahme von Israel

Aus Israel nimmt niemand an der mündlichen Anhörung in den Niederlanden teil, eine schriftliche Stellungnahme wurde jedoch eingereicht. Darin werden die Fragen an das Gericht als „voreingenommen“ und „tendenziös“ bezeichnet. Das Verfahren, das am Montag eröffnet wurde, ziele darauf ab, „Israels Recht, sich gegen existenzielle Bedrohungen zu verteidigen, zu beeinträchtigen“, hieß es aus dem Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu. Der Konflikt solle ohnehin durch Verhandlungen gelöst werden.