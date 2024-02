Israels Angriffe waren mehrmals rechtswidrig

Nur vermeintliche Sicherheit

„Ganze Familien wurden bei israelischen Angriffen ausgelöscht, obwohl sie in als sicher eingestuften Gebieten Zuflucht gesucht hatten und von den israelischen Behörden nicht vorgewarnt worden waren (...)“, sagte Erika Guevara-Rosas, leitende Direktorin für Forschung bei Amnesty International am Montag. Am 26. Jänner hatte der Internationale Gerichtshof (IGH) bereits geurteilt, dass ein unmittelbares und reales Risiko eines Völkermords bestehe.