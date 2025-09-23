Überraschung! So sieht Mark Forster ohne Kappe aus

Mark Forster hat seine Fans auf Instagram mit einer ungewöhnlichen Aufnahme überrascht: Der Sänger zeigte sich nämlich ohne sein Markenzeichen – das Schirmkapperl!
Mark Forster ohne Kapperl? Ein Anblick, der ziemlich ungewöhnlich ist. Dementsprechend aufgeregt reagieren die Fans, als der Sänger jetzt auf Instagram ein Foto veröffentlichte, auf dem er sich ausnahmsweise einmal ohne seine Kopfbedeckung zeigt.
Was steckt unterm Kapperl?
Dass der Schnappschuss für Wirbel sorgen wird, das schien dem 42-Jährigen schon beim Veröffentlichen der Bilderreihe bewusst gewesen zu sein. Denn das Posting kommentierte er frech: „Hair Reveal plus lachendes Foto, die Welt heilt langsam.“
Und tatsächlich findet sich beim Durchklicken eine Aufnahme, für die Forster nicht nur seine Schirmkappe, sondern auch noch seine Brille abgenommen hat, damit sich eine Make-up-Artistin an seinem Gesicht zu schaffen machen kann.
Was sich unterm Kapperl versteckt? Keine Glatze, sondern ein moderner Kurzhaarschnitt, der mit einigen grauen Strähnen durchzogen ist.
„Wurde aber auch mal Zeit“
„Diese Offenbarung wurde aber auch mal Zeit“, freute sich ein Instagram-Fan über die doppelte Enthüllung. „Krass, wie anders du einfach aussiehst, wenn du Brille und Cap weglässt“, zeigte sich ein anderer Fan mehr als erstaunt.
Viele Fans sind jedenfalls davon überzeugt, dass Forster diese Style-Veränderung öfter wagen könnte: „Ich liebe alles daran“, „Wow, was für ein gut aussehender Mann“ oder „Sooo gut mit Haaren, ohne Cap“, lauteten nur einige Komplimente.
