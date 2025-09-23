WM-Debütantin Oblasser im Bouldern im Halbfinale

LASK und Trainer Sacramento lassen sich scheiden!
Aus und vorbei
WM-Debütantin Flora Oblasser hat bei den Kletter-Titelkämpfen in Seoul wie im Vorstieg auch im Bouldern das Halbfinale erreicht!
Die 17-jährige Tirolerin zog am Dienstag als Siebente der Qualifikation in die Vorschlussrunden der Top 24 ein. Lea Kempf (53.) und Sandra Lettner (55.) schieden aus.
Medaillen-Entscheidungen im Bouldern am Wochenende
Im Männerbewerb kam Jan-Luca Posch als 13. weiter. Julian Wimmer (25.) scheiterte knapp. Ex-Europameister Nicolai Užnik war wegen einer Erkrankung nicht nach Südkorea gereist.
Die Halbfinale und Medaillen-Entscheidungen im Bouldern fallen am Wochenende. Im Vorstieg wird es für Oblasser, Mattea Pötzi und Jakob Schubert am Freitag ernst.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.