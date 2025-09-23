Vorteilswelt
Opfer 13 Jahre alt

Fußballtrainer wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Steiermark
23.09.2025 15:40
(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Wegen sexuellen Missbrauchs eines 13-Jährigen ist ein Steirer am Dienstag in Graz verurteilt worden. Der ehemalige Fußballtrainer, der seit fünf Jahren wegen eines anderen Deliktes in einem forensisch, therapeutischen Zentrum untergebracht ist, war geständig.

0 Kommentare

Zum Tatzeitpunkt 2012 war der Angeklagte als Jugendtrainer einer Fußballmannschaft tätig. Am Tatabend übernachtete er bei einem befreundeten Trainer. In der Nacht soll er sich dann in das Zimmer des 13-jährigen Sohnes seines Freundes geschlichen haben, den er selbst trainierte.

Laut Anklage soll er an dem Kind sexuelle Handlungen vollzogen haben. Aus Scham dürfte der Bub jahrelang geschwiegen haben. Erst jetzt traute er sich Anzeige zu erstatten.

Der Angeklagte, der geständig war und einsichtig zeigte, ist bereits mehrfach vorbestraft und wird bereits seit Jahren in einem forensisch, therapeutischen Zentrum behandelt. Die Prognose seien aber gut.

Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Steirer wurde letztlich (nicht rechtskräftig) zu einer Zusatzstrafe von acht Monaten Haft verurteilt – zusätzlich zu den zehn Monaten aus seinem letzten Urteil. 

