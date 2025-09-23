„Uli Hoeneß wollte die Kontonummer meiner Mutter“

Lell, von 2003 bis 2010 bei den Bayern unter Vertrag, galt einst als talentierter Abwehrspieler. Den wirklichen Durchbruch schaffte er in München nie. Bewegende Erinnerungen aus der Säbener Straße sind ihm trotzdem geblieben. Etwa diese: Als Jungspund war Lell, heute 41 Jahre alt, zum damaligen Manager Uli Hoeneß ins Büro gegangen und führte die Verhandlungen praktisch selbst. Mit 16, 17 Jahren. Als alles erledigt war, rief Hoeneß Lell noch einmal zurück in sein Büro. „Er sagte zu mir: ‘Gibst du mir die Kontonummer von deiner Mutter?‘“, erinnert sich Lell im „Bild“-Gespräch. Warum Hoeneß das wollte? „Er hat gesagt, es gefalle ihm, dass ich ohne Berater zu ihm ins Büro gekommen bin. Und weil er gehört habe, dass meine Mutter und ich es in meiner Kindheit nicht leicht hatten, wolle er meiner Mutter etwas überweisen.“ Da habe er sich als Mensch behandelt gefühlt, nicht nur als Fußballer, erzählt Lell.