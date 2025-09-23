Douglas-Ex heiratet Stiefbruder von Diana

Überraschung in der High-Society! Diandra Douglas (69), die Ex-Frau von Hollywood-Legende Michael Douglas (80), hat heimlich erneut geheiratet – und zwar niemand Geringeren als den Stiefbruder von Prinzessin Diana!
Wie die „Daily Mail“ berichtet, gab die Filmproduzentin vergangene Woche in Gibraltar dem britischen Adligen William Legge, dem 10. Earl of Dartmouth (7&), das Jawort. Die Trauung fand still und leise im Standesamt statt – weit weg von Hollywood-Glamour, dafür mit royaler Note.
Mutter war Dianas Stiefmutter, Oma Barbara Cartland
William ist über seine Mutter Raine Spencer, die den 8. Earl Spencer und Vater von Prinzessin Diana heiratete, als deren Stiefbruder in die Geschichte der Royals eingegangen. Zudem stammt er aus einer schillernden Familie: Er ist der Enkel der weltberühmten Liebesroman-Autorin Barbara Cartland.
Mit der Hochzeit trägt Diandra nun selbst einen Adelstitel: Countess of Dartmouth.
Spätes Eheglück nach drei Jahrzehnten
Für Douglas ist es ein spätes Liebesglück: Nach ihrer Blitz-Hochzeit mit Michael Douglas im Jahr 1977 (damals erst 19 Jahre alt) folgte 1995 die spektakuläre Scheidung – samt einem der größten Scheidungsdeals Hollywoods: Über 45 Millionen Dollar und mehrere Anwesen.
Nun, fast drei Jahrzehnte später, hat die Ex-Frau des „Wall Street“-Stars nicht nur wieder Ja gesagt – sondern ist in die britische Aristokratie eingezogen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.