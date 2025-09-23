Vorteilswelt
Hochzeitsüberraschung

Douglas-Ex heiratet Stiefbruder von Diana

Royals
23.09.2025 14:06
Von Hollywood nach High Society: Diandra Douglas, Ex von Michael Douglas (hier die Hochzeit ...
Von Hollywood nach High Society: Diandra Douglas, Ex von Michael Douglas (hier die Hochzeit 1977), ist jetzt Gräfin von Dartmouth – und damit mit Lady Dianas Familie verbunden.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Überraschung in der High-Society! Diandra Douglas (69), die Ex-Frau von Hollywood-Legende Michael Douglas (80), hat heimlich erneut geheiratet – und zwar niemand Geringeren als den Stiefbruder von Prinzessin Diana!

Wie die „Daily Mail“ berichtet, gab die Filmproduzentin vergangene Woche in Gibraltar dem britischen Adligen William Legge, dem 10. Earl of Dartmouth (7&), das Jawort. Die Trauung fand still und leise im Standesamt statt – weit weg von Hollywood-Glamour, dafür mit royaler Note.

Mutter war Dianas Stiefmutter, Oma Barbara Cartland
William ist über seine Mutter Raine Spencer, die den 8. Earl Spencer und Vater von Prinzessin Diana heiratete, als deren Stiefbruder in die Geschichte der Royals eingegangen. Zudem stammt er aus einer schillernden Familie: Er ist der Enkel der weltberühmten Liebesroman-Autorin Barbara Cartland.

Mit der Hochzeit trägt Diandra nun selbst einen Adelstitel: Countess of Dartmouth.

Diandra Douglas am 20. April 2010 in NewYork bei der Urteilsverkündung ihres Sohnes Cameron ...
Diandra Douglas am 20. April 2010 in NewYork bei der Urteilsverkündung ihres Sohnes Cameron Douglas wegen Drogenbesitzes.(Bild: PPS/www.photopress.at)

Spätes Eheglück nach drei Jahrzehnten
Für Douglas ist es ein spätes Liebesglück: Nach ihrer Blitz-Hochzeit mit Michael Douglas im Jahr 1977 (damals erst 19 Jahre alt) folgte 1995 die spektakuläre Scheidung – samt einem der größten Scheidungsdeals Hollywoods: Über 45 Millionen Dollar und mehrere Anwesen.

Nun, fast drei Jahrzehnte später, hat die Ex-Frau des „Wall Street“-Stars nicht nur wieder Ja gesagt – sondern ist in die britische Aristokratie eingezogen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
