Südtirol verlangt künftig Hunde-Taxe von Urlaubern

Bei einem längeren Aufenthalt können sich die Kosten für Urlauber durchaus summieren. Neben der Hunde-Taxe erheben die Gemeinden in der Region von Touristen bisher pro Übernachtung zwischen 1,50 und fünf Euro Steuer.

Der Gesetzentwurf wird nun vom Ressort für Landwirtschaft und Tourismus ausgearbeitet, geht dann an die Gemeinden und schließlich ins Parlament. An der Zustimmung gibt es kaum Zweifel.