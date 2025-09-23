Nächste Verletzung im Kader des FC Bayern München

LASK und Trainer Sacramento lassen sich scheiden!
Aus und vorbei
Mit Jonas Urbig hat der FC Bayern einen weiteren Spieler auf die Verletztenliste setzen müssen. Der Goalie hat sich im Training an der Säbener Straße einen Muskelfaserriss zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag in einer Aussendung mitteilte.
Erst vergangene Woche hatte sich Josip Stanisic eine Innenband- und Min-jae Kim eine Wadenverletzung zugezogen, mit Urbig steht Trainer Vincent Kompany nun ein weiterer Spieler vorerst nicht zur Verfügung.
Nach wie vor außer Gefecht sind zudem Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito.
