UNO-Gericht ordnet kein Ende des Gaza-Einsatzes an

Im Völkermord-Verfahren gegen Israel ist am Freitag ein erstes Urteil am Internationalen Gerichtshof in Den Haag gefallen. Der Richtersenat forderte die israelische Regierung auf, einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern. Von der Forderung nach einem sofortigen Ende der Kampfhandlungen wurde aber abgesehen.