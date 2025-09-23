Logistiker DHL verschickt wieder Pakete in die USA

Nach einer vierwöchigen Pause verschickt der Logistiker DHL wieder Pakete in die USA. Der Versand für Geschäftskundinnen und Geschäftskunden wird am Donnerstag aufgenommen. Durch die Zölle kommen Zusatzkosten hinzu.
Eine im Internet bestellte Ware, die in Deutschland hergestellt wurde, und 50 US-Dollar (umgerechnet 42,44 Euro) wert ist, wird beispielsweise um mehr als zehn Dollar teurer. Wurde das bestellte Produkt in China hergestellt, ist der Aufpreis wegen des höheren Zollsatzes noch teurer.
Für Verbraucherinnen und Verbraucher, die selbst Pakete in die Vereinigten Staaten aufgeben, ändert sich zunächst nichts. Geschenke, die weniger als 100 US-Dollar wert sind, bleiben zollfrei. Ist der Inhalt wertvoller, wird Zoll fällig. Dann transportiert DHL die Sendung auch nur als Expresssendung. Seit August konnten nun auch Firmenkundinnen und Firmenkunden nur noch auf den deutlich teureren Expressdienst ausweichen. Auch die Österreichische Post hatte ihr Angebot stark eingeschränkt.
Für den postalischen Versand wurde nun ein externer Dienstleister ins Boot geholt, so wie es die US-Regierung vorschreibt. Diese hatte Ende August die Zollfreiheit für Warenimporte mit einem Wert unter 800 US-Dollar abgeschafft. Neben DHL schränkten daraufhin auch andere europäische Postfirmen den Versand stark ein, um ein neues System zu entwickeln.
Beim Großteil der DHL-Pakete geht es um Geschäftskundinnen und Geschäftskunden, sprich um Waren, die online bestellt und anschließend von Händlerinnen und Händlern zum Transport übergeben werden.
