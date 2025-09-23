Logistiker DHL verschickt wieder Pakete in die USA

Für Verbraucherinnen und Verbraucher, die selbst Pakete in die Vereinigten Staaten aufgeben, ändert sich zunächst nichts. Geschenke, die weniger als 100 US-Dollar wert sind, bleiben zollfrei. Ist der Inhalt wertvoller, wird Zoll fällig. Dann transportiert DHL die Sendung auch nur als Expresssendung. Seit August konnten nun auch Firmenkundinnen und Firmenkunden nur noch auf den deutlich teureren Expressdienst ausweichen. Auch die Österreichische Post hatte ihr Angebot stark eingeschränkt.