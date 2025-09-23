Video schockiert
717 Terrorhaft: Hamas-Geisel erblindet, geschwächt
Der deutsch-israelische Musiker Alon Ohel ist seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 in Geiselhaft im Gazastreifen. Ein schockierendes Video zeigt ihn erblindet, geschwächt und stark abgemagert.
„Alon hat sein Augenlicht verloren“, bestätigt dessen Onkel in einem Interview. Die Schäden seien irreparabel, hätten Ärzte bereits bestätigt. Die Familie bangt um sein Leben und fordert dringend medizinische Versorgung.
Zuvor war ein Video im Internet kursiert, das Alon stark abgemagert und erblindet zeigt. Die Familie setzt sich für eine Löschung der Aufnahmen ein, da der „Videoinhalt psychologischen Terror darstellt“, so die „Jerusalem Post“. Nur ein genehmigter Teil des Videos darf weiterhin verbreitet werden.
Ein Teil der genehmigten Aufnahmen auf X:
Alon galt lange als vermisst
Ohel war beim Nova-Musikfestival in Israel von Terroristen verschleppt worden. Mehr als 360 Menschen starben bei dem Massaker, rund 40 wurden entführt. Lange galt der junge Mann als vermisst. Erst Videos aus Gaza zeigten ihn in Gefangenschaft der Hamas.
In Israel wächst der Druck auf die Regierung von Premier Benjamin Netanjahu, eine Lösung zu finden. Immer wieder kommt es zu Protesten von Angehörigen, die eine Rückkehr ihrer Kinder und Familienmitglieder fordern.
„Wir wissen nicht, wie viel Zeit ihm bleibt“
Verhandlungen über einen Geiselaustausch laufen, doch konkrete Ergebnisse bleiben bisher aus. Für Alons Familie zählt jede Stunde. „Wir wissen nicht, wie viel Zeit ihm bleibt“, wird Alons Onkel zitiert.
