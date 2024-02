Hans Salcher gibt den Bergen eine Stimme!

„Ich bin ein Liebhaber der Berge, auch wenn ich selbst kein großer Bergsteiger bin. Dennoch sind die Berge mein Gesicht, denn ich bin mitten in ihnen aufgewachsen und ich bewundere Bergsteiger, Mountainbiker, Paragleiter, Skitourengeher und alle anderen, die auf Gipfeln, Graten, Zacken und in Felswänden nach neuen Herausforderungen suchen. Daher male ich wohl auch so viele Bergsport-Motive“, sagt der international bekannte österreichische Kunstprofessor Hans Salcher, den die „Bergkrone“ kürzlich in seinem Atelier mitten in Lienz besuchen durfte.