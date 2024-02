Theater an der Wien: Kein Morgen für Roméo?

Holte schon Jürgen Flimm an der Staatsoper den Stoff 2001 im Scheinwerferlicht von Patrick Woodroffe in eine flott oberflächliche Party-Gegenwart, schickt Singeyrole die Liebenden jetzt aufs Filmset: Montagues und Capulets sind zwei verfeindete Filmstudio-Dynastien, ihre Kinder Roméo und Juliette die jeweiligen Studiostars. Als Liebespaar brechen sie aus, nach dem Motto: „Life is life. Wir leben so intensiv wie möglich, denken nicht an morgen, an die Konsequenzen“, so Behr, der das zweite Mal Film auf der Opernbühne erlebt.