Frischer Wind für den dramatischen Nahversorger

„Festivals verjüngen und zukunftsfit machen“

Es ist also ein großes Erbe, das Kiegerl und Tögl antreten. Gleichzeitig braucht das Theaterland auch frischen Wind: „Die Altersstruktur im Publikum ist relativ hoch, wir wollen die Festivals verjüngen, um sie zukunftsfit zu machen“, ist sich das Duo sicher. Dabei ist klar: „Wir können nicht alle Festival, die es derzeit gibt, in der Form weiterführen. Das geht sich schon rein finanziell nicht aus.“ Aber einige Konstanten stehen schon fest: Die Theatertage Weißenbach etwa soll es weiter geben – „auch weil die Menschen und Kulturinitiativen vor Ort sich sehr um den Erhalt bemüht haben und sehr aktiv sind“, erklärt Kiegerl.