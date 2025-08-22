„Wir brauchen Ekstase, um dem Alltag zu entkommen“

Geiger und Dirigient Julian Rachlin im „Krone“-Gespräch. Er ist seit 2021 Intendant des Festivals „Herbstgold“. Am 10. September startet die diesjährige Festivalaugabe im Eisenstadter Schloss Esterhazy.
Er zählt zu den eigenwilligsten Schauspielern Hollywoods, hat in Filmen wie „Being John Malkovich“, „Line of Fire“ oder „Gefährliche Liebschaften“ Furore gemacht, erhielt zwei Emmys , wurde mehrmals für den Oscar vorgeschlagen: John Malkovich (71).
Er hat ein besonderes Faible für Österreich, spielte im Ronacher u. a. „Casanova-Variations“. Nun holt Julian Rachlin (50), seit 2021 rühriger Intendant in Eisenstadt, Dirigent & Geigerstar, Malkovich zu seinem Festival „Herbstgold“ im Schloss Esterhazy: Begleitet von Anastasya Terenkova, Andrej Below & Fabrizio Colombo am Bandoneon liest Malkovich aus „Nazi-Literature in the Americas“ des Chilenen Roberto Bolaño über den „berüchtigten Ramirez Hoffman“ (18. September).
„Ein Beitrag zum Thema ,Ekstase’, das ich heuer als Festivalmotto gewählt habe“: Im „Krone“-Gespräch schwärmt Rachlin von „Momenten, in denen uns Musik über das Alltägliche hinausführt. Wenn man so wie ich mitunter 300 Tage unterwegs war, von Konzert zu Konzert, versteht man, wie wichtig Emotionen sind, um als Interpret nicht in Routine zu verfallen.“
Anspruchsvoller Mix in Spitzenqualität
„Herbstgold“ wird Mittwoch, 10. September, im Haydn-Saal des Schlosses Esterhazy von Sir András Schiff – als Dirigent und Pianist – mit dem Chamber Orchestra of Europe mit Mozart & Dvořák eröffnet. Bis 21. September folgen 12 Programme: „Ein anspruchsvoller Mix – jeden Abend Spitzenqualität!“
In Eisenstadt gastieren Orchester wie BBC Philharmonic London mit der Geigerin Janine Jansen und das Kristiansand Orchester, beide unter Rachlins Leitung, der gefeierte Bariton Andrè Schuen, das Duo Igudesman & Joo, LGT Young Soloists mit Philip Glass’ 4. Symphonie, einige Kammermusikformationen, das Janoska Ensemble, Jazz-Splits & Circle. Rachlin: „Ich hoffe, dass unser Publikum bei wunderbaren Stücken wie Schönbergs ,Verklärter Nacht‘ wirklich Ekstasen erlebt.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.