„Wir brauchen Ekstase, um dem Alltag zu entkommen“

„Ein Beitrag zum Thema ,Ekstase’, das ich heuer als Festivalmotto gewählt habe“: Im „Krone“-Gespräch schwärmt Rachlin von „Momenten, in denen uns Musik über das Alltägliche hinausführt. Wenn man so wie ich mitunter 300 Tage unterwegs war, von Konzert zu Konzert, versteht man, wie wichtig Emotionen sind, um als Interpret nicht in Routine zu verfallen.“