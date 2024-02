Lange Haftstrafe für gewalttätigen Somalier

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Asylunterkunft des Mannes. Dort attackierte er einen Mitbewohner, indem er diesem eine Bierflasche über den Schädel zog. Ein andermal malträtierte er in der Unterkunft einen Migranten mit Faustschlägen. Das letzte Mal rastete er in einer Bar in Feldkirch aus, in der er Hausverbot hatte: Weil er keinen Drink erhielt, schnappte sich der Angeklagte das Getränk einer jungen Frau an der Bar. Als diese sich dagegen wehrt, schlägt er sie vom Barhocker und versetzt ihr einen Tritt gegen das Schlüsselbein. Der Somalier wird daraufhin wieder verhaftet, ein Alkoholtest ergab damals 2,6 Promille.