Steirische Jungunternehmen erleben einen Höhenflug

„Schon seit ungefähr zehn Jahren schlummerte in mir der Gedanke, ein Unternehmen zu gründen“, erzählt Landschaftsarchitektin Verena Linhart. Im November 2023 war es dann so weit: Sie gründete ein Ingenieursbüro für Landschaftsplanung mit dem Namen „VLLA“. Und damit war sie längst nicht die einzige im Vorjahr - insgesamt wurden in der Steiermark 4912 Unternehmen neu gegründet. Der zweithöchste Wert aller Zeiten und ein Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zu 2022.