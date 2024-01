Teambuilding aus der Steiermark für die ganze Welt

„Grundidee war es, neue Teambuildingaufgaben zu entwickeln und zu bauen, die es so am Markt noch nicht gab“, erzählt Geschäftsführer Stanzenberger. Heute, zehn Jahre an Teambuildingerfahrung reicher, bietet teamazing ein breites Sortiment an Online- und Präsenzveranstaltungen an und organisiert etwa 500 Teambuildingevents im Jahr. Events, die für gute Stimmung aber auch für „performante Teams“ sorgen, sagt Stanzenberger.