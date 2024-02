Strompreis-Erhöhung: 13 Klagen gegen die Kelag

„Too little, too late“ - also zu spät und zu wenig - wurde vonseiten der Kelag reagiert. So urteilt Daniela Holzinger-Vogtenhuber vom Verbraucherschutzverein (VSV) - und meint damit die Preispolitik des Kärntner Energieversorgers. Derzeit laufen 13 Klagen gegen die Kelag am Klagenfurter Bezirksgericht, politische Kritik hagelt es von der FPÖ - daran ändert die angekündigte Preissenkung ab April nichts.