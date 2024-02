„Polit-Erpressung“ und noch mehr Störaktionen

Wut und Drohung

Die Antwort mitsamt der Wut liefert sie zumindest sogleich für ihre Organisation mit einer Drohung an die Regierung. Denn sollten Nehammer und Co. nicht zeitnahe einen glaubwürdigen und konkreten Plan zur Aufnahme des Klimaschutzes in die Verfassung vorlegen, müsse Wien ab dem 26. Februar mit massiven Protesten der Klimakleber rechnen. „Die Zeit aufzustehen ist jetzt und wir sind fest entschlossen, Wandel herbeizuführen“, so Freund.