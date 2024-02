Seine Holz-Herzen sollen Kindern Glück bringen

Dazu hat Hugo Jochum von einem befreundeten Tischler einige Reste tiefdunklen Palisanderholzes geschenkt gekommen. An seiner alten Werkbank zeigt der heute 93-Jährige, wie er das dann einarbeitete. Mit teilweise selbst hergestellten Werkzeugen wie etwa einem Grundhobel - im Prinzip ein Stichsägeblatt zwischen zwei Holzklötzen eingespannt -, mit welchem zunächst in die groben Hagebuchen-Ausschnitte die Figuren hineingearbeitet werden; teils sind diese extrem filigran wie etwa bei den Beinchen von Skorpion oder Krebs. In diese Vertiefungen wird dann der Palisander eingeleimt und schließlich plan geschnitten. Der Rest ist genaue Schleifarbeit, bis die Herzen geschmeidig und ohne die geringste Erhabenheit sind und weich in der Hand liegen. Oder in der Hosentasche Platz finden, wo viele Herzen-Besitzer sie gerne als Glücksbringer mit sich tragen; wie etwa auch Hugo Jochums Sohn Bernhard, der heute auf dem Hagebuchen-Grundstück in Maria Rain lebt.