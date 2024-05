Einst gab es Stempelmarken, heute eine Handy-App

Tausende ohne Smartphone

Doch es gibt auch hier Hürden, denn wenn das Internet ausfällt, geht überhaupt nichts mehr. Die Nutzung ist für Smartphones optimiert – schon damit fallen einige Österreicher als Nutzer weg. Selbst in der Gruppe der 50- bis 65-Jährigen haben laut einer aktuellen Statista-Studie zwölf Prozent weder Smartphone noch Tablet. Das sind alleine in Kärnten über 16.000 Personen in dieser Altersgruppe, die auf persönliche Alternativen angewiesen sind; erst recht die älteren Generationen.