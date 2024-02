Russell Crowe brach sich bei Filmstunt beide Beine

Diagnose erst zehn Jahre später

Vor vier Jahren - mehr als ein Jahrzehnt nach „Robin Hood“ - ging Crowe dann in New York zu einem Sportmediziner: „Ich litt unter sehr merkwürdigen Schmerzen in meinen Unterschenkeln. Ich dachte, es wird wohl nichts Ernstes sein, aber ich wollte es einfach checken lassen.“ Als der Arzt sich die Röntgen-Aufnahmen anschaute, fragte er den Schauspieler: „Wann haben sie sich eigentlich die Beine gebrochen?“ Crowe fiel aus allen Wolken, als der Mediziner ihm zeigte, dass beide Schienbeinknochen Rückständen von Brüchen aufwiesen.